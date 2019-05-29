ОГРОМНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РЕЦЕПТОВ ЗАПЕЧЁННОЙ КУРИЦЫ

А вы любите курочку, так как люблю её я?)) Да?! Тогда эта статья для вас. В ней собраны лучшие рецепты запеченной курицы. Сохраните себе обязательно!
1)КУРИЦА С ЯБЛОКАМИ В ДУХОВКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● Курица целая — 1 Штука
● Яблоки — 4 Штуки
● Лук — 1 Штука
● Соль,
● перец и специи — По вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Возьмите курицу, помойте ее, посолите, поперчите и добавьте специи.
2. Отдельно нарежьте яблоки (лучше очистить их от кожуры). Я готовила курицу с яблоками в духовке в домашних условиях по классическому рецепту.
3. Внутрь тушки положите очищенные и нарезанные яблоки, а также лук кольцами. После этого, закройте зубочистками или зашейте. Также обязательно свяжите ножки и положите курицу в рукав для запекания. Это нужно для того, чтобы на получилась сочной. За десять минут до готовности рукав можно убрать и дать курице подрумяниться.
4. Запекается курица в духовом шкафу около 2,5 часов при температуре 180 градусов. Если вы решили запекать ее без рукава, а просто на противне, то каждые полчаса поливайте ее сверху образовавшимся жиром — это даст ей сочность и красивый цвет. После приготовления дайте ей постоять около десяти минут на блюде. Выложить курицу можно на листья салата и вокруг выложить нарезанные овощи. Такой ее и подавать к праздничному или обеденному столу, а разделывается она очень легко (при помощи ножа или кулинарных ножниц).
2) ПИКАНТНАЯ КУРОЧКА
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● Курица — 1 Штука
● Рис — 0,5 Стакана
● Печень куриная — 200 Грамм
● Лимонная цедра — По вкусу
● Зелень — По вкусу
● Соль и специи — По вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Берите тушку среднего размера. Дело не в том, что она не успеет запечься. Просто слишком большая курица-броллер не так вкусна. В ней слишком много белого мяса. Итак, тушку нужно вымыть, удалите остатки перьев. Белый рис промойте в нескольких водах. Залейте кипятком и проварите на среднем огне 5 минут. При варке рис посолите. После слейте воду. Рис будет еще сырым. Саму тушку щедро натрите солью, перцем и специями как внутри, так и снаружи. Смешайте полусырой рис, промытую куриную печень, много нарезанной зелени и нарезанную цедру лимона. Сколько брать цедры? По вкусу.
Я взяла общей массой 1 чайную ложку. Полученной массой наполните курицу. Свяжите ножки. Закрепите брюшко, чтобы начинка не вылезла в процессе. Закрепите крылья деревянными шпажками. Крылья нужно закрепить обязательно, чтобы при запекании курица в духовке «не махала крыльями». Разогрейте духовку до 200 градусов. Запекайте птицу в духовке 2 часа. Для того, чтобы мясной сок не растекался по всему противню, сделайте из фольги поддончик. На него водрузите курочку и запекайте. Мясной сок останется в поддончике. Им время от времени можно поливать курочку для образования румяной корочки.
3)
ЗАПЕЧЕННАЯ КУРИЦА С АПЕЛЬСИНАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● куриные ножки 1 кг
● чеснок 1-2 дольки
● мед 1 ст.л.
● апельсин 3 шт.
● лук 2 шт.
● корень имбиря 1-2 см
● соль и молотый перец по вкусу
● прованские травы по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Куриное мясо помыть, обсушить кухонным полотенцем. Два апельсина разрезать и выдавить сок. Из третьего апельсина снять цедру. Имбирь нарезать небольшими кусочками.Приготовить маринад для курицы: подогреть апельсиновый сок, добавить туда цедру и имбирь, растворить мед, немного посолить и поперчить. Этим маринадом залить курицу и оставить на 30 минут.
Оставшийся апельсин нарезать дольками, также поступить с луком. Выдавить чеснок. Все перемешать с курицей. По необходимости еще посолить и поперчить.Запекать в форме при 200 градусах 40-45 минут, периодически поливая курицу выделившимся соком. Готовое блюдо посыпать зеленым луком.
4) ЗАПЕЧЕННАЯ КУРИЦА ПО-ПРОВАНСКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● курица 1.5 кг
● крупные помидоры 6 шт.
● лук 2-3 шт.
● маслины 150 г
● чеснок 5 долек
● оливковое масло по вкусу
● сухие прованские травы 2 ч.л.
● семена фенхеля щепотка
● соль, перец по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Лук очистить и нашинковать перьями средней толщины. На помидорах сделать крестообразные надрезы, опустить в кипяток и обдать холодной водой, снять кожицу. Помидоры нарезать дольками, удалить семена. Маслины раздавить плоской стороной лезвия ножа, удалить косточки. Мелко порубить чеснок. Перемешать помидоры, лук, чеснок, маслины, 1 ч.л прованских трав, семена фенхеля, добавить соль, перец по вкусу.
Выложить половину овощей в глубокую форму для запекания, приправить оливковым маслом. Курицу разрезать на порционные куски, измельчить оставшийся чеснок с оставшимися прованскими травами, солью, перцем и 2 ст.л масла, натереть курицу со всех сторон. Поместить на подушку из овощей, сверху разложить оставшиеся овощи. Поставить в разогретую до 190 градусов духовку, запекать до готовности около часа.
5)
КУРИЦА В ПИКАНТНОМ МАРИНАДЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● Курица — 1 кг
● Хрен — 1 ст.л.
● Йогурт — 1,5 ст.л.
● Горчица — 1 ст.л.
● Майонез — 1,5 ст.л.
● Чеснок — 2 зубчика
● Перец острый молотый — 0,5 ч.л.
● Паприка копченая (или сладкая) — 0,5 ч.л.
● Соль — по вкусу
● Перец черный молотый — 2 щепотки
● Картофель — 400 г (по желанию)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Подготовим все продукты для курицы в маринаде с хреном. Курочку лучше брать небольшую, до 1 кг. Хрен подойдет любой, даже свежий корень. Я использую сливочный хрен с добавлением свеклы. Как приготовить курицу в пикантном маринаде с хреном, запеченную в рукаве: Начнем приготовление блюда с маринада. В миску выложим указанное количество майонеза, йогурта, горчицы и хрена.
Добавляем все специи: соль, перец черный молотый, перец красный острый и копченую паприку или просто сладкую молотую паприку. Зубчики чеснока пропускаем через пресс и также добавляем к маринаду. Перемешиваем все ингредиенты маринада. Куриную тушку обсушим бумажными полотенцами. Сделаем разрез по грудке. Переложим курицу на грудку и хорошо кухонным молотком отобьем мясо на косточках, чтобы курочка немного распласталась. Для удобства я сразу выкладываю курицу в рукав для запекания, добавляю маринад, завязываю рукав и хорошо руками через пленку «массирую» курочку в маринаде, пока она вся не покроется маринадом. Оставляем курицу мариноваться на 30 минут минимум, можно и дольше.
Если вы предпочитаете готовить сразу и основное блюдо, и гарнир к нему, предлагаю вместе с нашей «хреновой» курочкой запечь и картофель. В рукав к промариновавшейся курице добавим 4-6 клубней картофеля, предварительно вымыв их. Снова завязываем рукав с курицей и картофелем, кладем рукав в огнеупорную форму и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 40- 50 минут. Готовую курицу в пикантном маринаде с хреном, запеченную в рукаве с картофелем, подаем к столу порционно. Немного свежих или маринованных овощей будут отличным дополнением к блюду.
6) КУРИЦА, ФАРШИРОВАННАЯ ГРИБАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● Куриные грудки — 6 шт.
● Грибы — 450 г
● Чеснок — 2 зубчика, выдавить ч/з чеснокодавилку
● Лук мелкий — 1 шт., нашинковать
● Соль и перец
● Швейцарский сыр — 225 г, нарезать
● Свежий эстрагон (опционально)
Маринад:
● Сок и цедра 2 лимонов
● Итальянские специи – 1 ст. л.
● Чеснок — 2 ст. л., выдавить ч/з чеснокодавилку
● Коричневый сахар — ¼ стакана
● Бальзамический уксус — ¼ стакана
● Яблочный уксус — ¼ стакана
● Вустерский соус — 1 ст. л.
● Дижонская горчица — ½ ст. л.
● Оливковое масло — ½ стакана
● Соль — 1 ч. л.
● Перец — ½ ч. л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Смешайте все ингредиенты для маринада, размешайте массу до однородности.
2. Поместите курицу в пакет с замком, добавьте маринад (но сохраните ½ стакана). Замочите на 20 минут, пока будете готовить грибы.
Обжарьте на сковороде лук и чеснок на оливковом масле. Выложите грибы, посолите и поперчите. Тушите до готовности грибов.
3. Надрежьте грудки вдоль, но не разрезайте полностью, выложите грибы и кусок сыра, присыпьте эстрагоном. Закрепите грудки зубочисткой, чтобы начинка не выпала.
4. Обжарьте грудки с обеих сторон по 2 минуты на сковороде с оливковым маслом, а затем переложите их в блюдо и закройте фольгой. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке около 10 минут (до готовности).
7) ЗАПЕЧЕННАЯ КУРИЦА С ЛИМОНОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● курица 1 шт.
● лимон 2 шт.
● горчица 2 ст.л.
● белое вино 0.5 стакана
● лавровый лист 1 шт.
● веточка розмарина 1 шт.
● ягоды можжевельника 2 шт.
● соль, перец, масло оливковое 2 шт.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Курицу разрезать на 8 частей. В миске смешать вино с горчицей, добавить нарезанные кружками лимоны, соль, перец, разломанный лавровый лист, розмарин, растёртые в порошок ягоды можжевельника, немного оливкового масла. Положить куски курицы, перемешать и оставить мариноваться на 1 ночь. Выложить курицу в жаропрочную посуду и поставить в разогретую до 180 гр духовку на 40 минут, полив оставшимся маринадом. Включить гриль за 5 минут до готовности.
ЗАПЕЧЕННАЯ КУРИЦА С ЯБЛОКАМИ И СЛИВАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● Курица — 1,2 кг
● Яблоки — 300 г
● Сливы — 400 г
● Горчица сладкая — 1 ст. ложка
● Соль — по вкусу
● Перец черный молотый — по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Подготовьте все необходимые продукты для запекания курицы в духовке. Курицу промойте и обсушите бумажным полотенцем. Переложите курицу в форму для запекания, посолите, поперчите ее снаружи и внутри, оставьте минут на 20. Смажьте курицу сладкой горчицей снаружи и внутри. Яблоки очистите от сердцевины, сливы очистите от косточек. Нарежьте фрукты средними дольками. Вложите часть слив и яблок внутрь курицы, свяжите ножки натуральной бечевкой или кулинарным шпагатом.
Оставшиеся сливы и яблоки выложите в форму вокруг курицы. Разогрейте духовку до 180 градусов, поместите курицу в духовку и запекайте 1-1,5 часа. Время от времени с помощью силиконовой кисточки смазывайте курицу образовавшимся соком со дна формы. Запеченная курица готова, если при проколе грудки ножом, выделяется светлый прозрачный сок. Курицу, запеченную с яблоками и сливами, можно подавать и без гарнира, блюдо вполне самостоятельное.
9) ЦЫПЛЕНОК ЗАПЕЧЁННЫЙ С ГРУШАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● Цыпленок — 1 шт.
● Груши — 4 шт.
● Соус соевый «Терияки» — 4 ст. л.
● Масло растительное — 2 ст. л.
● Уксус бальзамический — 1 ст. л.
● Горчица острая — 1 ч. л.
● Перец красный жгучий молотый — 1 ч. л.
● Соль — 2 ч. л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Для приготовления цыпленка в духовке возьмите продукты по списку. Груши лучше брать сорта «Китайские», они отлично себя зарекомендовали в блюде, держат свою текстуру при запекании и не разваливаются. Цыпленка промыть, обсушить бумажным полотенцем, лишний жир вынуть из брюшка и отложить (он нам еще понадобится). Цыпленка натереть со всех сторон и внутри солью, смешанной с перцем. Для соуса соединить ингредиенты: соевый соус, масло, уксус и горчицу. Для запекания взять форму, больше, чем сам цыпленок. Жир порезать на кусочки и выложить на дно формы (если жира нет, или его совсем мало, то форму чуть смазать маслом). Груши помыть, одну из них порезать кружками толщиной 0,5 см и выложить кружки на дно формы. Остальные груши порезать на дольки, несколько долек вложить в брюхо цыпленка не слишком плотно. Кожу возле горла вложить вовнутрь.
Обвязать цыпленка жаропрочной нитью, скрепляя ножки и крылья. Выложить цыпленка в форму грудкой вверх. По краям обложить птицу дольками груш. Обильно смазать цыпленка соусом с помощью кисти, так же смазать дольки груш. Запекать цыпленка в разогретой до 200 градусов духовке до румяной корочки 15-20 минут, затем жар убавить до 150 градусов и доготовить еще минут 40. В процессе всего приготовления цыпленка 3-4 раза смазывать оставшимся соусом со всех сторон.
Приятного аппетита!
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