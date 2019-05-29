ОГРОМНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РЕЦЕПТОВ ЗАПЕЧЁННОЙ КУРИЦЫ

А вы любите курочку, так как люблю её я?)) Да?! Тогда эта статья для вас. В ней собраны лучшие рецепты запеченной курицы. Сохраните себе обязательно!





1)КУРИЦА С ЯБЛОКАМИ В ДУХОВКЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● Курица целая — 1 Штука

● Яблоки — 4 Штуки

● Лук — 1 Штука

● Соль,

● перец и специи — По вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Возьмите курицу, помойте ее, посолите, поперчите и добавьте специи.

2. Отдельно нарежьте яблоки (лучше очистить их от кожуры). Я готовила курицу с яблоками в духовке в домашних условиях по классическому рецепту.

3. Внутрь тушки положите очищенные и нарезанные яблоки, а также лук кольцами. После этого, закройте зубочистками или зашейте. Также обязательно свяжите ножки и положите курицу в рукав для запекания. Это нужно для того, чтобы на получилась сочной. За десять минут до готовности рукав можно убрать и дать курице подрумяниться.

4. Запекается курица в духовом шкафу около 2,5 часов при температуре 180 градусов. Если вы решили запекать ее без рукава, а просто на противне, то каждые полчаса поливайте ее сверху образовавшимся жиром — это даст ей сочность и красивый цвет. После приготовления дайте ей постоять около десяти минут на блюде. Выложить курицу можно на листья салата и вокруг выложить нарезанные овощи. Такой ее и подавать к праздничному или обеденному столу, а разделывается она очень легко (при помощи ножа или кулинарных ножниц).

2) ПИКАНТНАЯ КУРОЧКА

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● Курица — 1 Штука

● Рис — 0,5 Стакана

● Печень куриная — 200 Грамм

● Лимонная цедра — По вкусу

● Зелень — По вкусу

● Соль и специи — По вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Берите тушку среднего размера. Дело не в том, что она не успеет запечься. Просто слишком большая курица-броллер не так вкусна. В ней слишком много белого мяса. Итак, тушку нужно вымыть, удалите остатки перьев. Белый рис промойте в нескольких водах. Залейте кипятком и проварите на среднем огне 5 минут. При варке рис посолите. После слейте воду. Рис будет еще сырым. Саму тушку щедро натрите солью, перцем и специями как внутри, так и снаружи. Смешайте полусырой рис, промытую куриную печень, много нарезанной зелени и нарезанную цедру лимона. Сколько брать цедры? По вкусу.





Я взяла общей массой 1 чайную ложку. Полученной массой наполните курицу. Свяжите ножки. Закрепите брюшко, чтобы начинка не вылезла в процессе. Закрепите крылья деревянными шпажками. Крылья нужно закрепить обязательно, чтобы при запекании курица в духовке «не махала крыльями». Разогрейте духовку до 200 градусов. Запекайте птицу в духовке 2 часа. Для того, чтобы мясной сок не растекался по всему противню, сделайте из фольги поддончик. На него водрузите курочку и запекайте. Мясной сок останется в поддончике. Им время от времени можно поливать курочку для образования румяной корочки.

3)

ЗАПЕЧЕННАЯ КУРИЦА С АПЕЛЬСИНАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● куриные ножки 1 кг

● чеснок 1-2 дольки

● мед 1 ст.л.

● апельсин 3 шт.

● лук 2 шт.

● корень имбиря 1-2 см

● соль и молотый перец по вкусу

● прованские травы по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Куриное мясо помыть, обсушить кухонным полотенцем. Два апельсина разрезать и выдавить сок. Из третьего апельсина снять цедру. Имбирь нарезать небольшими кусочками.Приготовить маринад для курицы: подогреть апельсиновый сок, добавить туда цедру и имбирь, растворить мед, немного посолить и поперчить. Этим маринадом залить курицу и оставить на 30 минут.

Оставшийся апельсин нарезать дольками, также поступить с луком. Выдавить чеснок. Все перемешать с курицей. По необходимости еще посолить и поперчить.Запекать в форме при 200 градусах 40-45 минут, периодически поливая курицу выделившимся соком. Готовое блюдо посыпать зеленым луком.

4) ЗАПЕЧЕННАЯ КУРИЦА ПО-ПРОВАНСКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● курица 1.5 кг

● крупные помидоры 6 шт.

● лук 2-3 шт.

● маслины 150 г

● чеснок 5 долек

● оливковое масло по вкусу

● сухие прованские травы 2 ч.л.

● семена фенхеля щепотка

● соль, перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Лук очистить и нашинковать перьями средней толщины. На помидорах сделать крестообразные надрезы, опустить в кипяток и обдать холодной водой, снять кожицу. Помидоры нарезать дольками, удалить семена. Маслины раздавить плоской стороной лезвия ножа, удалить косточки. Мелко порубить чеснок. Перемешать помидоры, лук, чеснок, маслины, 1 ч.л прованских трав, семена фенхеля, добавить соль, перец по вкусу.

Выложить половину овощей в глубокую форму для запекания, приправить оливковым маслом. Курицу разрезать на порционные куски, измельчить оставшийся чеснок с оставшимися прованскими травами, солью, перцем и 2 ст.л масла, натереть курицу со всех сторон. Поместить на подушку из овощей, сверху разложить оставшиеся овощи. Поставить в разогретую до 190 градусов духовку, запекать до готовности около часа.

5)

КУРИЦА В ПИКАНТНОМ МАРИНАДЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● Курица — 1 кг

● Хрен — 1 ст.л.

● Йогурт — 1,5 ст.л.

● Горчица — 1 ст.л.

● Майонез — 1,5 ст.л.

● Чеснок — 2 зубчика

● Перец острый молотый — 0,5 ч.л.

● Паприка копченая (или сладкая) — 0,5 ч.л.

● Соль — по вкусу

● Перец черный молотый — 2 щепотки

● Картофель — 400 г (по желанию)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Подготовим все продукты для курицы в маринаде с хреном. Курочку лучше брать небольшую, до 1 кг. Хрен подойдет любой, даже свежий корень. Я использую сливочный хрен с добавлением свеклы. Как приготовить курицу в пикантном маринаде с хреном, запеченную в рукаве: Начнем приготовление блюда с маринада. В миску выложим указанное количество майонеза, йогурта, горчицы и хрена.

Добавляем все специи: соль, перец черный молотый, перец красный острый и копченую паприку или просто сладкую молотую паприку. Зубчики чеснока пропускаем через пресс и также добавляем к маринаду. Перемешиваем все ингредиенты маринада. Куриную тушку обсушим бумажными полотенцами. Сделаем разрез по грудке. Переложим курицу на грудку и хорошо кухонным молотком отобьем мясо на косточках, чтобы курочка немного распласталась. Для удобства я сразу выкладываю курицу в рукав для запекания, добавляю маринад, завязываю рукав и хорошо руками через пленку «массирую» курочку в маринаде, пока она вся не покроется маринадом. Оставляем курицу мариноваться на 30 минут минимум, можно и дольше.

Если вы предпочитаете готовить сразу и основное блюдо, и гарнир к нему, предлагаю вместе с нашей «хреновой» курочкой запечь и картофель. В рукав к промариновавшейся курице добавим 4-6 клубней картофеля, предварительно вымыв их. Снова завязываем рукав с курицей и картофелем, кладем рукав в огнеупорную форму и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 40- 50 минут. Готовую курицу в пикантном маринаде с хреном, запеченную в рукаве с картофелем, подаем к столу порционно. Немного свежих или маринованных овощей будут отличным дополнением к блюду.

6) КУРИЦА, ФАРШИРОВАННАЯ ГРИБАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● Куриные грудки — 6 шт.

● Грибы — 450 г

● Чеснок — 2 зубчика, выдавить ч/з чеснокодавилку

● Лук мелкий — 1 шт., нашинковать

● Соль и перец

● Швейцарский сыр — 225 г, нарезать

● Свежий эстрагон (опционально)

Маринад:

● Сок и цедра 2 лимонов

● Итальянские специи – 1 ст. л.

● Чеснок — 2 ст. л., выдавить ч/з чеснокодавилку

● Коричневый сахар — ¼ стакана

● Бальзамический уксус — ¼ стакана

● Яблочный уксус — ¼ стакана

● Вустерский соус — 1 ст. л.

● Дижонская горчица — ½ ст. л.

● Оливковое масло — ½ стакана

● Соль — 1 ч. л.

● Перец — ½ ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Смешайте все ингредиенты для маринада, размешайте массу до однородности.

2. Поместите курицу в пакет с замком, добавьте маринад (но сохраните ½ стакана). Замочите на 20 минут, пока будете готовить грибы.

Обжарьте на сковороде лук и чеснок на оливковом масле. Выложите грибы, посолите и поперчите. Тушите до готовности грибов.

3. Надрежьте грудки вдоль, но не разрезайте полностью, выложите грибы и кусок сыра, присыпьте эстрагоном. Закрепите грудки зубочисткой, чтобы начинка не выпала.

4. Обжарьте грудки с обеих сторон по 2 минуты на сковороде с оливковым маслом, а затем переложите их в блюдо и закройте фольгой. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке около 10 минут (до готовности).

7) ЗАПЕЧЕННАЯ КУРИЦА С ЛИМОНОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● курица 1 шт.

● лимон 2 шт.

● горчица 2 ст.л.

● белое вино 0.5 стакана

● лавровый лист 1 шт.

● веточка розмарина 1 шт.

● ягоды можжевельника 2 шт.

● соль, перец, масло оливковое 2 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Курицу разрезать на 8 частей. В миске смешать вино с горчицей, добавить нарезанные кружками лимоны, соль, перец, разломанный лавровый лист, розмарин, растёртые в порошок ягоды можжевельника, немного оливкового масла. Положить куски курицы, перемешать и оставить мариноваться на 1 ночь. Выложить курицу в жаропрочную посуду и поставить в разогретую до 180 гр духовку на 40 минут, полив оставшимся маринадом. Включить гриль за 5 минут до готовности.

ЗАПЕЧЕННАЯ КУРИЦА С ЯБЛОКАМИ И СЛИВАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● Курица — 1,2 кг

● Яблоки — 300 г

● Сливы — 400 г

● Горчица сладкая — 1 ст. ложка

● Соль — по вкусу

● Перец черный молотый — по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Подготовьте все необходимые продукты для запекания курицы в духовке. Курицу промойте и обсушите бумажным полотенцем. Переложите курицу в форму для запекания, посолите, поперчите ее снаружи и внутри, оставьте минут на 20. Смажьте курицу сладкой горчицей снаружи и внутри. Яблоки очистите от сердцевины, сливы очистите от косточек. Нарежьте фрукты средними дольками. Вложите часть слив и яблок внутрь курицы, свяжите ножки натуральной бечевкой или кулинарным шпагатом.

Оставшиеся сливы и яблоки выложите в форму вокруг курицы. Разогрейте духовку до 180 градусов, поместите курицу в духовку и запекайте 1-1,5 часа. Время от времени с помощью силиконовой кисточки смазывайте курицу образовавшимся соком со дна формы. Запеченная курица готова, если при проколе грудки ножом, выделяется светлый прозрачный сок. Курицу, запеченную с яблоками и сливами, можно подавать и без гарнира, блюдо вполне самостоятельное.

9) ЦЫПЛЕНОК ЗАПЕЧЁННЫЙ С ГРУШАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● Цыпленок — 1 шт.

● Груши — 4 шт.

● Соус соевый «Терияки» — 4 ст. л.

● Масло растительное — 2 ст. л.

● Уксус бальзамический — 1 ст. л.

● Горчица острая — 1 ч. л.

● Перец красный жгучий молотый — 1 ч. л.

● Соль — 2 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Для приготовления цыпленка в духовке возьмите продукты по списку. Груши лучше брать сорта «Китайские», они отлично себя зарекомендовали в блюде, держат свою текстуру при запекании и не разваливаются. Цыпленка промыть, обсушить бумажным полотенцем, лишний жир вынуть из брюшка и отложить (он нам еще понадобится). Цыпленка натереть со всех сторон и внутри солью, смешанной с перцем. Для соуса соединить ингредиенты: соевый соус, масло, уксус и горчицу. Для запекания взять форму, больше, чем сам цыпленок. Жир порезать на кусочки и выложить на дно формы (если жира нет, или его совсем мало, то форму чуть смазать маслом). Груши помыть, одну из них порезать кружками толщиной 0,5 см и выложить кружки на дно формы. Остальные груши порезать на дольки, несколько долек вложить в брюхо цыпленка не слишком плотно. Кожу возле горла вложить вовнутрь.

Обвязать цыпленка жаропрочной нитью, скрепляя ножки и крылья. Выложить цыпленка в форму грудкой вверх. По краям обложить птицу дольками груш. Обильно смазать цыпленка соусом с помощью кисти, так же смазать дольки груш. Запекать цыпленка в разогретой до 200 градусов духовке до румяной корочки 15-20 минут, затем жар убавить до 150 градусов и доготовить еще минут 40. В процессе всего приготовления цыпленка 3-4 раза смазывать оставшимся соусом со всех сторон.

Приятного аппетита!